Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) appelle les artisans et les entreprises artisanales intéressées par la vente et l’exposition de leurs produits au pavillon de la Tunisie à l’Exposition universerselle “Dubai 2020” (1er octobre 2021 – 31 mars 2022) à soumettre le formulaire “Profil Entreprise” dûment rempli par mail à l’adresse suivante ecexpodubai2020@gmail.com et ce avant le 9 septembre 2021.

Le Commissariat général de la Tunisie se propose à travers cet appel à candidatures de sélectionner des produits de souvenir artisanaux de haut de gamme pour la vente et l’exposition dans le pavillon de la Tunisie.

Un comité de sélection de produits présidé par l’Office de l’artisanat et composé par des membres de la Fédération nationale de l’artisanat ainsi que le Cepex procédera à la sélection des produits.

La journée de la Tunisie à ” EXPO-Dubai 2020″ aura lieu le 4 janvier 2022 et le pavillon national sera aménagé sur une superficie de 438 mètres carrés et comprend un espace de vente des produits artisanaux à haute qualité et un restaurant pour la vente des plats tunisiens, selon un communiqué le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Les Emirats arabes unis abritent, à partir du 1er octobre 2021 jusqu’au 31 mars 2022, pour la première fois pour un pays arabe, la plus importante manifestation internationale, à savoir l’Exposition universelle ” EXPO Dubai ” sur le thème ” Connecter les esprits, construire le futur”.