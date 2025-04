La Tunisie a inauguré, dimanche, son pavillon à l’Exposition Universelle «Expo 2025 Osaka», qui devrait accueillir, du 13 avril au 13 octobre 2025, plus de 30 millions de visiteur sur l’île artificielle de Yumeshima à Osaka, dans la région du Kansai au Japon, sous le thème «Concevoir la société du futur, Imaginer notre vie de demain ».

Ayant pour thème « Partenariat en Innovation, Sciences et Technologies – PIST », le pavillon tunisien a été inauguré en présence de l’Ambassadeur de la République tunisienne à Tokyo, Ahmed Chafra, du Commissaire général de la Tunisie à l’Expo 2025 et du Président Directeur Général du Centre de Promotion des Exportation (CEPEX), Mourad Ben Hassine, de la Directrice du pavillon, Cyrine Kanzari et des architectes du projet, Mourad Zoghlami et Mariem Chaieb Berayana.

Cette participation s’inscrit dans une longue tradition de présence tunisienne sur les grandes scènes mondiales, depuis l’Exposition de Londres en 1851 jusqu’à Dubaï 2020, a rappelé le CEPEX dans un communiqué publié dimanche.

Et d’ajouter que la Tunisie, à chaque étape, porte un message qui résume la richesse de son identité nationale et la diversité de ses influences. Aujourd’hui, au cœur de cette exposition universelle, la Tunisie dévoile une nouvelle facette de son histoire et de ses aspirations.

La Tunisie, par cette participation à l’Expo 2025 Osaka, réaffirme son rôle de pont entre les cultures, entre l’histoire et le futur. Elle ambitionne de renforcer son image économique, culturelle et touristique, en se positionnant comme une destination incontournable pour les investisseurs et partenaires internationaux.

À travers cet événement mondial, la Tunisie se livre, généreuse et audacieuse, avec l’espoir de bâtir un avenir commun plus harmonieux et prospère.

Cette vision s’articule autour de moments phares, tels que la Journée de la Femme le 12 août, célébrant le rôle et la place de la femme tunisienne dans la société et les affaires, ou encore la Journée nationale tunisienne le 13 août, où la culture tunisienne sera présentée dans toute sa splendeur, alliant tradition et innovation.

La Journée économique, le 18 août, sera un point d’orgue dans la coopération bilatérale et multilatérale avec le Japon et les pays d’Asie de l’Est, prélude à la “Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique” (TICAD 9).

La Tunisie participera également aux Semaines Thématiques, mettant en lumière des concepts tels que “Un village, un produit” (OVOP), qui illustre la vitalité de l’économie locale, et le tourisme thermal (ONSEN), à travers ses stations thermales d’une rare beauté naturelle.

Une semaine du 29 septembre au 11 octobre 2025 sera, aussi, consacrée à la présentation de la Tunisie comme destination culturelle et touristique, à travers des spectacles et des animations mettant en avant la richesse de son patrimoine.

En effet, le pavillon tunisien baptisé « Résonance », dévoile un design fusionnant l’art et la technologie, créant une expérience sensorielle inédite.

Le pavillon tunisien se déploie à travers quatre espaces sensoriels, chacun invitant le visiteur à un voyage immersif entre passé et avenir.

Le périple débute dans l’espace “Écho”, où les hologrammes des masques carthaginois prennent vie, racontant des histoires enfouies, où les images semblent se fondre dans l’élément le plus sage de la nature, l’eau.

L’exploration se poursuit dans l’espace “Élan”, un passage désertique orné de boîtes lumineuses où des récits visuels émergent du sable. Ces étoiles, qui brillent comme des guides, éclairent les chemins du voyageur, lui rappelant la beauté des commencements et des possibles.

Dans l’espace “Éveil”, la Tunisie contemporaine s’élève, vibrante et audacieuse, où la technologie et l’innovation s’entrelacent dans un hymne à la durabilité, la solidarité et la créativité. Un souffle du futur s’y fait sentir, un futur déjà présent, en marche.

Le voyage atteint son sommet dans “Essence”, le cœur battant du pavillon, où une sculpture majestueuse d’Hannibal, taillée dans une façade de verre fumée bronze cristallin, se dresse fièrement aux côtés d’une mosaïque d’un olivier – symbole de la terre nourrissante et des racines profondes.

Au centre de cet espace se trouve “El Meïda”, une table basse somptueuse en bois d’olivier, prête à recevoir ceux qui s’installent, pour contempler la beauté des détails et l’esprit de l’hospitalité tunisienne.