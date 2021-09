En dépit d’une situation épidémiologique difficilement maîtrisable, l’édition 2021 du Salon MEDIBAT – prévue du 6 au 9 octobre – est en passe de réaliser d’importants records en termes du nombre de délégations étrangères.

En effet, les derniers chiffres de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) font état de la venue de très fortes délégations étrangères de 13 pays africains.

A rappeler que la Libye et le Cameroun, en tant qu’invités d’honneur, seront représentés par des ministres et autres hautes responsabilités.

Parmi les nombreuses délégations africaines attendues, voici les pays ayant déjà confirmé leur présence à Sfax : Algérie – RDC – Mali – Gabon – Nigeria – Kenya – Sénégal – Burkina Faso – Côte d’Ivoire – Soudan – Togo.

En outre, MEDIBAT 2021 enregistrera la présence la participation d’une délégation de La Conférence permanente des chambres consulaires africaines (CPCCAF) et de la communauté des entrepreneur(e)s d’Afrique et d’Europe et francophones (AFRICAlink).

A ces délégations s’ajouteront celles de la France, de la République tchèque, du Venezuela, du Japon, de la Russie et de l’Ukraine.