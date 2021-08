Le Conseil de la concurrence a décidé d’ouvrir une enquête concernant un nombre de produits et matières qui ont connu une pénurie ou une hausse de leurs prix au point de susciter le doute et l’inquiétude des citoyens.

En effet, Ridha Ben Mahmoud, président du conseil, a fait savoir, mardi 31 août 2021, qu’il a été décidé d’ouvrir une enquête sur les viandes blanches, le fer de construction surtout au niveau de la distribution, mais aussi dans le domaine de la production des conserves du thon et de l’huile végétale subventionnée.

Les premières cibles de l’enquête

Il affirmé que dans le cadre de ses prérogatives, le Conseil de la concurrence s’engage volontairement à ouvrir des enquêtes sans attendre les requêtes de la part des victimes, des autorités concernées et des organisations professionnelles en ce qui concerne les matières et les produits qui connaissent un déséquilibre aux niveaux de la production et de la distribution visant à créer une situation de monopole ou de spéculation.

Ben Mahmoud indique que la dernière période a été marquée par des pratiques commerciales affectant profondément le rythme habituel d’approvisionnement du marché, surtout au niveau des prix des viandes blanches et du fer destiné à la construction.

La mission du Conseil de la concurrence s’appuie sur l’article 15 de la loi de la concurrence et des prix de l’année 2015, lui permettant d’ouvrir des enquêtes volontairement. Il s’est récemment penché sur la collecte des données et des informations sur les différentes activités dans lesquelles elle s’engage volontairement.

Guère contre les spéculateurs

La Tunisie a déjà déclaré la guerre contre les spéculateurs, lorsque le marché a connu des perturbations causée par la pénurie de certains produits accompagnée d’une augmentation des prix sans précédent.

Le président de la République a affirmé, samedi 28 août 2021, lors de sa visite dans une usine à Bir Mchergua (gouvernorat de Zaghouan) où 31 000 tonnes de fer de construction ont été saisies, qu’il va continuer la lutte contre les phénomènes de monopole et de spéculation et qu’il va sanctionner toute partie qui vise à dominer le marché, à augmenter les prix.

Mission du Conseil de la concurrence

Le Conseil de la concurrence est une instance judiciaire indépendante fondée à partir de l’année 1991. Avec l’amendement de la loi sur la concurrence et les prix en 1995, cette instance est devenue un conseil de concurrence avec de larges prérogatives et une nouvelle composition, lui permettant d’émettre des avis sur les projets des textes législatifs et réglementaires, outre l’examen des autres questions ayant trait à la concurrence et les demandes d’exonération des impôts, à l’instar des contrats d’exploitation sous appellation d’origine connus sous le nom ” franchise “.

Il a également été chargé de trancher dans des procès concernant les pratiques affectant la concurrence, comme les contrats et la surexploitation du positionnement d’hégémonie sur le marché ainsi que la dépendance économique.