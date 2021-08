La Tunisie a été réélue membre du Conseil d’administration et membre du Conseil d’exploitation postal de l’Union postale universelle (UPU), pour la période 2021-2025. C’était en marge du 27ème Congrès postal universel tenu du 9 au 27 août 2021 à Abidjan (Côte d’Ivoire).

Par ailleurs, la Tunisie a aussi été désignée ” coprésidente de la 3éme Commission du Conseil d’exploitation postale ” chargée du “Développement des marchés et innovation” lors de la session constitutive du Conseil d’exploitation postal, selon un communiqué de la Poste tunisienne publié mardi 31 août 2021.

” Cette distinction est une reconnaissance internationale pour notre pays, vu le rôle important de la Poste tunisienne et son engagement à déployer des efforts pour la réalisation des projets de l’UPU en matière de développement des services postaux et financiers et à promouvoir l’inclusion économique, sociale et financière “.

Ce couronnement international renforce la position de la Poste tunisienne et son rôle au niveau continental et international. Elle a d’ailleurs remporté, pour la troisième fois consécutive, le “prix de la meilleure institution postale aux niveaux arabe et africain”, selon le rapport de l’Union postale universelle pour l’indice de développement postal au titre de l’année 2020.

Il est à rappeler que l’Union postale universelle est une organisation intergouvernementale et une institution spécialisée de l’ONU, composée de 192 pays membres. C’est la seconde plus ancienne organisation internationale après l’Union internationale des télécommunications. La Tunisie a adhéré à cette organisation en juin 1878.