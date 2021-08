Les présidents du Rwanda, Paul Kagame, et du Sénégal, Macky Sall, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président de la BEI, Werner Hoyer, ont abordé, avec le fondateur et PDG de BioNTech, Uğur Şahin, le déploiement de la production de vaccins pour l’Afrique. BioNTech a confirmé sa volonté de produire sur le continent africain tous les vaccins issus de la mise au point de ses candidats vaccins antipaludiques et antituberculeux.

En effet, Paul Kagame, Macky Sall, Ursula von der Leyen et Werner Hoyer ont rencontré, vendredi 27 août 2021, Uğur Şahin, PDG et cofondateur de BioNTech, à l’Académie Barenboïm-Saïd à Berlin, afin d’aborder la mise en place d’une production durable de vaccins pour l’Afrique.

Organisée par la fondation kENUP au nom de BioNTech, cette réunion s’est déroulée en marge du Sommet du Partenariat G20 Afrique, organisé par la chancelière allemande, Angela Merkel. Étaient également présents John Nkengasong, directeur des centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

La réunion a débouché sur un communiqué conjoint confirmant la volonté de BioNTech de produire en Afrique tous les vaccins issus de la mise au point de ses candidats vaccins antipaludiques et antituberculeux.

Suivant les orientations de l’Union africaine, l’entreprise a commencé à évaluer les possibilités de fabrication au Rwanda et au Sénégal et elle a partagé les locaux des futurs pôles de production de vaccin de l’OMS. En attendant, le vaccin de BioNTech contre la COVID-19 peut, en principe, être également fabriqué dans les centres de production locaux, en vue de sa distribution en Afrique.

D’autres centres de production de vaccins et de produits pharmaceutiques peuvent également être basés dans ces pôles afin de garantir un écosystème commercial et scientifique durable.