La journée de la Tunisie à ” EXPO-Dubai 2020″ aura lieu le 4 janvier 2022 et le pavillon national sera aménagé sur une superficie de 438 mètres carrés et comprend un espace de vente des produits artisanaux à haute qualité et un restaurant pour la vente des plats tunisiens, selon un communiqué le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Les Emirats arabes unis abritent, à partir du 1er octobre 2021 jusqu’au 31 mars 2022, pour la première fois pour un pays arabe, la plus importante manifestation internationale ou l’exposition universelle ” EXPO Dubai ” et ce sur le thème ” Connecter les esprits, construire le futur”.

L’annonce du ministère du Commerce intervient suite à la réunion tenue vendredi 27 août 2021 par les organisateurs de la participation tunisienne en l’occurrence les ministres du Commerce, du Tourisme, des affaires culturelles, de la jeunesse et du sport et de l’intégration professionnelle et des technologies de la communication sur les grandes lignes de cette participation.

Cette participation placée sur le thème ” la créativité de la jeunesse: un investissement pour l’avenir “, s’articulera autour des innovations apportées par les jeunes à travers les projets de certains start-ups réussies afin de mettre en valeur leurs contributions au processus de développement dans les différents secteurs.

La Tunisie œuvre à travers cette participation à renforcer son positionnement en tant que destination d’investissement et de tourisme, ainsi qu’une plateforme pour l’exportation des produits et des services. Il s’agit également, de développer les relations d’affaires et de faire connaitre la qualité du produit tunisien tout en favorisant son accès aux marchés régionaux, à travers la plateforme de coopération offerte par la manifestation ” EXPO Dubai 2020 “.

L’exposition universelle, est une manifestation quinquennale organisée par le bureau international des expositions et qui a plusieurs dimensions culturelle, économique, sociale et touristique, dont les pays participants pourraient tirer profit.

D’après les organisateurs, près de 200 pays participeront à cette manifestation qui leur offre l’opportunité de faire connaitre leurs spécificités dans les domaines techniques, culturels, architecturaux, touristiques et alimentaires, auprès de plus de 25 millions de visiteurs attendus aussi bien des Emirats Arabes Unis que d’autres pays.