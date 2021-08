Les établissements bancaires ont réagi rapidement à l’appel lancé par le Président de la République, Kaïs Saïed, concernant la baisse du taux d’intérêt, en prenant des mesures effectives et à effet immédiat en faveur des petites et moyennes entreprises et des secteurs de la santé et l’éducation. C’est ce qu’a déclaré, samedi 28 août, le conseiller auprès du chef de l’Etat, Walid Hajjem, cité par la TAP.

“Ceci montre les relations de confiance établies entre la présidence de la République, d’une part, les banques, les établissements financiers et les hommes d’affaires travaillant dans la légalité, d’autre part “, a-t-il expliqué.

Il a assuré que ces hommes d’affaires bénéficieront de tout l’appui du chef de l’Etat, contrairement aux allégations colportées au sujet de prétendues pressions exercées par Kaïs Saïed sur eux.

En effet, explique-t-il, “le chef de l’Etat n’a pas l’intention de confisquer les avoirs des hommes d’affaires, au contraire, il est attaché au respect de la loi”.

L’Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers (APTBEF) a annoncé vendredi 27 août 2021, à l’issue d’une rencontre de ses responsables avec le chef de l’Etat, de nouvelles mesures en faveur des PME et des secteurs de la santé et l’éducation.

Ces mesures sont prises en faveur du citoyen et s’inscrivent dans le cadre du rôle sociétal des banques et des établissements financiers.