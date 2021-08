Le directeur du département des programmes et services destinés aux institutions à l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), Hichem Boussaïd, a déclaré, vendredi 27 août 2021, que 20 694 recrutements ont été effectués dans le secteur privé depuis le début de l’année (janvier – août), contre 22 857 au cours de la même période de 2020.

Il a ajouté que les postes d’emploi créés en 2020 ont diminué par rapport à l’année 2019 (39 000 emplois dans les établissements privés au cours de 2020, contre 51 133 au cours de 2019).

Jusqu’au mois d’août 2021, 8 403 diplômés du supérieur ont intégré la vie active contre 15 000 l’année dernière, selon la même source. Selon Boussaid, le nombre de demandeurs d’emploi actifs (qui mettent régulièrement à jour leurs inscriptions) est d’environ 85 mille jusqu’à la fin de ce mois, notant que ce nombre a baissé par rapport à la moyenne générale estimée à 110 000.

Il a attribué cette baisse aux répercussions de la pandémie du coronavirus qui a réduit l’accès aux agences de l’emploi. Le responsable a indiqué que 50% des inscrits sont titulaires de diplômes supérieurs et 10% sont diplômés de centres de formation professionnelle. 31% des demandeurs d’emploi actifs sont titulaires de diplômes en économie, gestion, droit et sciences juridiques; 20% sont issus des branches techniques.

90% des demandeurs d’emploi actifs actuels se sont inscrits pour la première fois, a-t-il ajouté..

Boussaid explique la baisse de l’emploi à la pandémie de Covid-19 qui a réduit le marché du travail et affaibli le développement, soulignant qu’un grand nombre d’entreprises ont licencié leurs travailleurs pendant la crise, ce qui a causé une diminution des opportunités d’emploi.

Il a cependant précisé que l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant ne couvre pas toutes les institutions et qu’elle n’est pas informée de tous les contrats de travail conclus.

A cet égard, il a souligné qu’avec l’amélioration de la situation épidémiologique, l’agence envisage de multiplier les visites de terrain pour couvrir le plus grand nombre d’entreprises et fournir des données actualisées et précises sur le marché de travail.