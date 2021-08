Les passagers voyageant à bord des navires ” Carthage ” desservant la desserte Gênes/Tunis et “DANIEL CASA NOVA” assurant la traversée Marseille/Tunis, programmées le 25 août 2021, ainsi que les voyageurs du bateau ” Tanit ” qui partira le 26 août 2021, seront exemptés du test rapide de détection de Covid-19 à leur l’arrivée en Tunisie, a annoncé la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN).

Cette décision exceptionnelle est expliquée par la contrainte temps, explique la compagnie dans un communiqué publié mercredi 25 août.

La CTN rappelle toutefois qu’en cas de présentation d’un test rapide positif, le passager concerné prendra en charge les frais de sont séjour de confinement.

La compagnie annoncé une série de mesures qui seront appliquées, à partir de mercredi, 25 août 2021, dans le cadre de la décision de la Présidence de la République publiée, le 18 août 2021.

Parmi ces décisions figurent : la présentation obligatoire du résultat du test PCR de dépistage COVID 19 réalisé 72 h lors de l’enregistrement à l’exception des enfants de moins de 12 ans qui sont exemptés de cette procédure.

Les passagers doivent également présenter la fiche sanitaire et remplir les informations obligatoires demandées sur https://app.e7mi.tn, puis imprimer et signer les deux documents générés par l’application; à savoir la fiche sanitaire et la fiche d’engagement, et les remettre aux services sanitaires au point de contrôle thermique à l’arrivée aux frontières tunisiens.