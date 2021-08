“L’homme qui a vendu sa peau” long-métrage de fiction réalisé par Kaouther Ben Hania et “Manca Moro” film documentaire de Rim Temimi sont sélectionnés dans la compétition officielle du festival international du film d’Amman, Awal Film (Amman International film festival, AIFF) qui a lieu du 23 au 31 août 2021 dans la capitale Jordanienne.

Des œuvres produites en 2020 et 2021 figurent dans les quatre sections compétitives de cette 2e édition du festival. Trois sections sont dédiées aux longs métrages de fiction, aux documentaires et aux courts métrages issus de la région arabe en plus d’une section pour la compétition internationale qui présente des films du monde entier.

Dans la section spéciale “Rendez-vous avec le cinéma franco-arabe.”, le festival du film franco-arabe sera à l’honneur au festival international d’Amman qui rendra également hommage à l’oeuvre complète du réalisateur syrien Mohamed Malas.

Une sélection de 51 films issus de 26 pays sont au programme de cette édition 2021 qui verra la présence de 40 réalisateurs de divers pays. Quatre films en avant-première mondiale et 8 autres en avant-première arabe sont au line-up.