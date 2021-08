Le marché boursier a clôturé la séance du mercredi en territoire négatif, perdant 0,1% à 7294,77 points. Les échanges ont été faibles, atteignant à peine 2,3MDt, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

A l’image de la séance de la veille, le titre ASSAD s’est placé au top line. La valeur a réalisé un bond de 5,6% à 5,300Dt, en générant des capitaux de 327 mille dinars.

SOTIPAPIER a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action a affiché un gain de 2,8% à 5,080Dt. Le producteur du papier Kraft et Testliner a cumulé sur les six premiers mois de 2021 un chiffre d’affaires de 53,3MDt, soit une croissance remarquable de 48%, par rapport à la même période de 2020.

Du côté des baisses, le titre SITS s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. Sans faire l’objet de transactions, la valeur s’est effritée de 4,3% à 2,440Dt.

Egalement sans drainer de flux, le titre Tunis Ré a abandonné 3% à 6,880Dt. A ce niveau de cours, l’action enregistre une contreperformance annuelle de -8,5%.

Le titre ARTES a chapoté le palmarès des volumes. Son cours a signé une avancée de 0,7% à 7,490Dt, en mobilisant des capitaux de 1MDt, soit 44% du flux de la séance.