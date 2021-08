Les services du contrôle économique (relevant du ministère du Commerce et du Développement des exportations) ont relevé, durant le premier semestre 2021, environ 35 354 infractions économiques, au cours de 225 190 visites d’inspection effectuées.

Du coup, pas moins de 500 sanctions ont été infligées, à savoir fermeture de commerces, interdiction d’approvisionnement et retrait d’autorisations d’exercice.

Près de 21 000 violations dans les transactions commerciales…

Selon des données de la Direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques, les infractions enregistrées ont essentiellement concerné des hausses illicites des prix (7 659 infractions), des violations de la transparence des transactions commerciales (20 625), des dépassements liés à la compensation (924)…

Les produits agricoles frais très touchés…

Par secteur, les infractions ont été enregistrées notamment au niveau de la commercialisation de produits agricoles frais (14 090 infractions), et de denrées alimentaires (9 503), ainsi que dans les activités de boulangeries, restaurants et cafés (9 503).

Partant, les équipes de contrôle économique sont parvenu à saisir, durant le premier semestre 2021, 1 050 tonnes de dérivés de céréales subventionnés, 338 tonnes de sucre subventionné, et 411 litres d’huile végétale subventionnée, 854 tonnes de fourrage, 98 tonnes d’engrais, 213 tonnes de légumes et fruits, 21 tonnes de volailles, viandes et poissons…