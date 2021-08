Le Desk Europe Creative Tunisie annonce la poursuite, jusqu’en septembre 2021, des appels à projets pour le sous-programme Culture au titre de l’année 2021.

Quatre appels sont en cours pour cette nouvelle phase du programme Europe Creative, lit-on dans une newsletter du Desk Europe creative Tunisie. Réseaux européens d’organisations culturelles et créatives, projets de coopération européenne, Plateformes européennes pour la promotion des artistes émergents et circulation des œuvres littéraires européennes, sont les appels mentionnés.

La candidature est totalement en ligne (eSubmission) depuis la plateforme Funding & tender opportunities de la Commission européenne.

Il est à rappeler que plusieurs autres appels à projets du programme Europe créative sont visibles sur le lien suivant : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027

Europe Créative est le programme cadre de l’Union européenne pour les secteurs culturel créatif et audiovisuel. Un budget de 2,44 milliards d’euros en faveur du programme Europe créative, sera dédié à la culture et à la création pour la période 2021-2027.

Le programme Europe Créative a pour objectif d’appuyer les secteurs culturels et créatifs dans les pays membres du programme. La Tunisie, dont la date d’adhésion remonte à juillet 2017, est le seul pays en dehors de l’UE, membre d’Europe Créative.

Après une première phase étalée de 2014 à 2020, la Tunisie adhère à la deuxième phase du programme Europe Créative 2021-2027.

Le bureau Europe Créative en Tunisie joue le rôle d’interface entre l’Europe et la Tunisie. Il accompagne et informe sur le nouveau programme Europe Créative et sur les enjeux culturels de l’Union européenne.

Les acteurs culturels et audiovisuels en Tunisie bénéficient de l’aide des experts du programme. Ces derniers assurent notamment la promotion des programmes communautaires ouverts à la culture et à l’audiovisuel, l’assistance et une aide technique dans la préparation de dossier de candidature ainsi que la mise en contact avec d’autres professionnels du secteur et avec des partenaires potentiels en Europe.