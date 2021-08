Kaïs Saïed, le président de la République, a mis en garde contre ” toute tentative de porter atteinte au ministère de l’Intérieur ” ou de ” l’instrumentaliser à des fins personnelles “.

Il se dit ” confiant que le ministère de l’Intérieur affrontera avec force tous ceux qui tenteront de l’infiltrer ou d’infiltrer les rouages de l’Etat “, et que ” c’est le ministère de tous les Tunisiens et non d’une partie quelconque “.

Lors d’un entretien, mercredi 4 août 2021, avec Ridha Gharsallaoui, chargé de gérer le ministère de l’Intérieur depuis le 29 juillet 2021, au siège du département, Saïed a qualifié ces parties d'” hypocrites ” qui seront combattues ” dans le cadre de la loi “, les appelant à se ” conformer à la loi et aux décisions du ministre et du président de la République “.

Il avait limogé, le 25 juillet 2021, le chef du gouvernement Hichem Mechichi, lequel assurait également l’intérim de l’Intérieur.

Le président de la République a également gelé le Parlement et levé l’immunité de tous les députés.