L’indice de référence de la Bourse de Tunis, le TUNINDEX, a enregistré une progression de 5,24% durant le 1er semestre 2021 contre une baisse de 6,94% durant la même période de 2020.

L’indice TUNINDEX20 a affiché, durant la même période, la même tendance avec une hausse de 6,81% contre une régression de 7,89% durant la même période de l’année 2020.

Sept des douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont enregistré des performances positives à la clôture du 1er semestre 2021. Les meilleures performances reviennent à l’indice « Matériaux de Base » avec 10,7% et à l’indice « Service Financier » avec 8,90%.

En revanche, 5 indices sectoriels ont enregistré des performances négatives. L’indice « Bâtiment et Matériaux de Construction » a connu la plus forte baisse avec 8,31% suivi par l’indice « Industries » avec 5,80% et Services aux Consommateurs 3,85%.