La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) appelle ses adhérents à redoubler d’efforts pour contribuer à la baisse des prix, et ce à travers l’intensification de la production.

Lors d’une réunion virtuelle, mardi 3 août 2021, le bureau exécutif de la CONECT a aussi souligné la nécessité de former un gouvernement dans les plus brefs délais pour qu’il s’attelle rapidement à la résolution de la crise économique, sociale et sanitaire.