Les ministères de la Santé et des Affaires sociales ont publié, lundi 2 août 2021, un communiqué conjoint dans lequel ils annoncent le démarrage de la campagne de vaccination qui cible, dans une première phase, les personnes âgées de plus de 40 ans, et s’étendra, dans une seconde phase, à toutes les autres tranches d’âge en vue de préserver la santé de tous les travailleurs dans les divers secteurs.

Selon ce communiqué, une plateforme d’inscription a été élaborée pour cette campagne: www.santé.rns.tn/evaxentreprise

Pour le secteur privé, cette campagne sera menée par les médecins de travail en coordination avec les directions des inspections de travail et de la sécurité professionnelle, les directions régionales de la santé, les services hospitalo-universitaires de la médecine de travail avec l’appui des organisations professionnelles.

Pour le secteur public, la vaccination sera effectuée à travers des campagnes mobiles en coordination avec les secteurs concernés et les directions régionales de la santé.