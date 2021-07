La Tunisie malgré la crise qu’elle connait, demeure soucieuse de garantir et de défendre les droits et les libertés et d’agir dans le strict respect de la constitution, a déclaré vendredi Kais Saied qui a reçu au palais de Carthage, des journalistes du New york Times , pour, a-t-il tenu à préciser, réfuter les rumeurs relayées par certains médias.

Une rencontre au cours de laquelle, Kais Saied a dit vouloir adresser un message aux Tunisiens et au monde entier pour affirmer qu’il n ya aucune crainte à avoir pour les libertés en Tunisie. ” Ce n’est pas à cet âge je vais commencer une carrière de dictateur “, a-t-il poursuivi, reprenant une citation de Charles de Gaulle.

Saied qui est revenu sur les mesures exceptionnelles annoncées dimanche dernier, a assuré que cette démarche a été décidée en ultime recours pour protéger les institutions nationales. ” je déteste les coups d’Etat mais encore plus les tentatives de détruire l’état de l’intérieur “.

Tous les pays ont recours à des mesures exceptionnelles en cas de menaces. Et ces mesures ont été décidées après avoir consulté le chef du gouvernement et le président du parlement, conformément à l’article 80 de la constitution. Et d’ajouter que c’est plutôt les déclarations de certains dirigeants qui menacent de descendre dans la rue qui sont contraires à la loi.