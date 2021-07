Le porte-parole de la Cour d’appel de Tunis, Habib Torkhani, révèle qu’une enquête a été ouverte à l’encontre de l’ancien président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, suite à une plainte déposée par la société VIVAN, liée à des faits de “suspicion de fraude et usage de faux”.

Il a précisé que le procureur général de la Cour d’appel a ordonné, jeudi 29 juillet 2021, au procureur de la République du Tribunal de première instance de Tunis d’ouvrir cette enquête.

Il a déclaré que la suspicion en question concerne le contenu du rapport de l’INLUCC sur le présumé conflit d’intérêts relatif à l’ancien chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, ainsi que la transaction conclue avec l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED).

La demande de poursuivre en justice Chawki Tabib a été déposée auprès de la Cour d’appel le 19 juillet 2021.

Torkhani indique par ailleurs qu’une autre enquête a été ouverte contre Chawki Tabib au sujet d’une plainte déposée le 19 juillet 2021 par l’Observatoire de la transparence et de la bonne gouvernance pour ” mauvaise gestion financière et administrative de l’Instance pendant son mandat “.

Sur un autre plan, le porte-parole de la Cour d’appel indique que le procureur de la République a aussi ouvert, ce jeudi, une enquête suite à une plainte formulée par le Syndicat de la garde présidentielle et les agents de la brigade des recherches de l’aéroport Tunis-Carthage contre Seifeddine Makhlouf (avocat et député) et Mehdi Zagrouba (avocat) concernant l’affaire de l’incident de l’aéroport Tunis-Carthage survenu le 15 mars 2021.

Selon Torkhani, une autre enquête a été ouverte, également ce jeudi, au sujet de la plainte déposée par l’ancien membre de l’Instance Vérité-Dignité (IVD), Ibtihel Abdellatif, à l’encontre du président du Comité d’arbitrage et de réconciliation à l’IVD, Khaled Krichi (avocat et député), Mabrouk Korchid (avocat, député et ancien ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières) et Samah Khamessi (avocate), pour suspicion de manipulation d’un dossier de réconciliation et conclusion d’un accord d’arbitrage au bénéfice de Lazhar Sta.

Et de préciser: les demandes de poursuites judiciaires à l’encontre des avocats mentionnés ont été déposées le 19 juillet auprès de la Cour d’appel.