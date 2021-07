Attijari Bank a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème trimestre 2021.

– Les dépôts de la clientèle ont progressé de 11,02% par rapport au 30 juin 2020. Les dépôts à vue et les comptes d’épargne ont évolué respectivement de 11,53% et 9,90%.

– Les encours de crédits ont augmenté de 3,03% par rapport à fin juin 2020 pour s’établir à 6 224 millions de dinars.

– Les produits d’exploitation bancaire ont enregistrés une baisse de 2,31% par rapport au 30/06/2020 pour s’établir à 407 696 millions de dinars au 30/06/2021.

– Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une baisse de 13,84% par rapport au 30/06/2020 pour s’établir à 148 650 millions de dinars au 30/06/2021.

– Au 30 juin 2021, le Produit Net Bancaire s’est situé à 259.046 millions de dinars s’inscrivant en hausse de 5,82% par rapport à juin 2020.

Attijari Bank, à la rencontre de ses clients et partenaires dans les régions

Attijari Bank a organisé quatre rencontres régionales avec sa clientèle Entreprises. Ces rencontres, organisées à Bizerte, Sfax, Monastir et Nabeul ont réuni plus de 400 chefs d’entreprises et ont été l’occasion d’affirmer la présence active d’Attijari bank dans l’accompagnement stratégique de sa clientèle Entreprises.

Attijari bank partenaire du Forum «Djerba International Business Forum DIBF»

La banque a sponsorisé le forum économique «Djerba International Business Forum DIBF» qui s’est tenu les 27 et 28 Mai 2021 à Djerba et avait pour thème : « Business Sans Frontières ». L’évènement a réuni des hommes d’affaires libyens et tunisiens, dans le but de nouer des relations avec les entreprises libyennes et proposer des produits et services adaptés.

Attijari Bank et le PNUD TUNISIE organisent le Hackathon Tek صح vers une santé plus connectée en Tunisie

Attijari Bank et le PNUD Tunisie ont organisé, du 9 au 11 Avril 2021, une compétition numérique entre des équipes de jeunes innovateurs tunisiens proposant des solutions digitales dans le domaine de l’e-santé. La lutte contre le coronavirus a mis en évidence la nécessité d’investir dans des outils technologiques pour soutenir les professionnels de la sante et offrir aux patients un accès plus facile et plus sûr aux soins.

La Banque Privée d’Attijari Bank : La culture du patrimoine

Attijari Bank a lancé sa Banque Privée le lundi 12 Avril 2021, sous la forme d’un Webinaire, 100% en ligne. Cet évènement digital a permis de revenir sur les enjeux et les ambitions stratégiques de la Banque Privée, de présenter le dispositif commercial et d’illustrer l’offre et les services dédiés à la clientèle banque privée.

Lancement de la campagne AED signature électronique en Avril 2021

Attijari Bank a obtenu l’homologation en tant qu’autorité d’enregistrement déléguée. Ceci lui a permis d’intégrer la signature électronique dans ses process d’ouverture de compte 100 % en ligne et de se positionner ainsi, comme banque digitale et innovante.

Attijari Bank lance sa première Succursale Entreprises à Bizerte :

Attijari Bank confirme son soutien et son engagement envers l’Entreprise tunisienne, véritable moteur de développement de l’économie, par le lancement de sa première Succursale Entreprises à Bizerte.

Grace à son potentiel, de par son histoire et son emplacement, la région de Bizerte conforte la banque dans ses orientations stratégiques quant au développement de la très, petite et moyenne entreprise.

Attijari Bank commercialise le nouveau concept d’assurance inclusive baptisé « Taamine Iktissadi » de la filiale Attijari assurance

Forte de son positionnement en tant que banque citoyenne, Attijari Bank commercialise au profit des catégories socio-professionnelles à faible revenu, un nouveau concept d’assurance baptisé « Taamine Iktissadi » qui vise à les aider à faire face aux évènements susceptibles d’entraîner de profonds bouleversements dans la vie du foyer en cas de décès de l’assuré. « Taamine Iktissadi » offre une démarche simple à la souscription et une indemnisation immédiate.