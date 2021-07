La déclaration finale de la neuvième édition du Conseil conjoint tuniso-américain pour le commerce et l’investissement, tenu par visioconférence les 27 et 28 mai 2021, a été publiée mercredi 28 juillet 2021 et a témoigné de l’engagement des deux pays à renforcer leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Le conseil a été l’occasion pour les deux parties d’affirmer leur engagement à élargir et à approfondir leur intégration économique et à explorer les opportunités de coopération économique dans les domaines à intérêt commun.

La délégation américaine ayant participé à ce conseil (représentants des départements d’Etat, du Commerce, de l’Agriculture, entre autres) a présenté les priorités de la politique commerciale de la nouvelle administration américaine, affirmant l’intérêt de développer les échanges commerciaux entre la Tunisie et les Etats-Unis et le rôle que joueront ces échanges dans l’amélioration des conditions de vie des travailleurs et des femmes, notamment dans les zones défavorisées.

Elle a également exprimé son appréciation du progrès accompli par la Tunisie dans la réalisation de sa stratégie nationale de transition numérique, examinant avec la partie tunisienne les mécanismes mis en place par la Tunisie pour développer le commerce numérique entre les deux pays et la possibilité de la soutenir dans le domaine du paiement électronique.

Accord sur la facilitation des échanges et Système généralisé de préférences

La délégation tunisienne (représentée par les ministères du Commerce, de l’Economie, de l’Agriculture, des Technologies de la communication, de la Femme, de la Santé publique…) a mis l’accent sur les avancées réalisées par la Tunisie en matière de concrétisation des dispositions de l’Accord sur la facilitation des échanges (TFA / Trade facilitation agreement) et de l’Accord sur l’évaluation en douane (CVA) de l’OMC, affirmant la disposition de la Tunisie à poursuivre dans cette direction.

Les deux délégations ont également examiné les pistes possibles pour permettre à la Tunisie de tirer davantage profit du Système généralisé de préférences (SPG) des Etats-Unis (The U.S. Generalized System of Preferences – GSP) dont le but est de promouvoir la croissance économique dans les pays en développement.

Huile d’olive et produits bio…

Elles ont aussi discuté des possibilités d’accorder l’assistance technique nécessaire aux entreprises tunisiennes exportatrices de l’huile d’olive et qui ambitionnent de se conformer aux normes imposées par le marché américain.

Elles ont, par ailleurs, étudié la perspective d’encourager le commerce bilatéral des produits bio et exprimé un intérêt commun à parvenir à un accord qui harmonise les normes de spécification du blé dans les deux pays.

Opportunités d’investissement en Tunisie

Le conseil a, en outre, porté sur les opportunités d’investissement qu’offre la Tunisie aux entreprises américaines dans des domaines prometteurs tels que les énergies renouvelables et l’industrie automobile.

La partie tunisienne a exposé, à cet égard, les incitations mises à disposition des entreprises américaines désirant investir et s’implanter en Tunisie. Elle a mis en avant les opportunités d’investissement qu’offre le secteur de la santé, notamment dans le domaine de production des vaccins exprimant la disposition de la Tunisie à adhérer au Pôle de fabrication des vaccins anti-COVID-19 de la région Afrique du Nord.

Protection de la propriété intellectuelle…

Les deux parties se sont également mise d’accord pour renforcer le dialogue en vue de mettre en place des programmes de coopération en matière d’élaboration des législations relatives à la protection de la propriété intellectuelle. La délégation américaine a, à ce titre, souligné les efforts entrepris par la Tunisie pour adapter ses législations relatives aux droits de propriété intellectuelle aux conventions internationales, exprimant son souhait de voir la Tunisie adhérer au traité de Singapour sur le droit des marques.

Elles ont convenu de tenir la prochaine édition du Conseil dans les plus brefs délais, en 2022, sous format présentiel, si la situation sanitaire le permet.