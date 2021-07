Le président de la République Kais Saied a reçu mardi au Palais de Carthage le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra, envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune.

Lamamra était porteur d’un message du président Tebboune à Kais Saied. L’entretien a été l’occasion de réaffirmer les relations de respect mutuel entre les directions des deux pays ainsi que la détermination commune et constante et la volonté sincère de raffermir les liens de fraternité historiques et les relations de coopérations solides et fructueuses entre les deux pays, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République tunisienne.

Les deux parties ont, également, exprimé le souci de conjuguer tous les efforts pour répondre aux aspirations des deux peuples frères à davantage de solidarité, de coopération et de complémentarité.