Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a publié une déclaration dans laquelle on lit que “la France suit avec la plus grande attention l’évolution de la situation politique en Tunisie. Elle souhaite le respect de l’Etat de droit et le retour, dans les meilleurs délais, à un fonctionnement normal des institutions, qui doivent pouvoir se concentrer sur la réponse à la crise sanitaire, économique et sociale”.

“Dans le plein respect de la souveraineté de la Tunisie, la France appelle également l’ensemble des forces politiques du pays à éviter toute forme de violence, et à préserver les acquis démocratiques du pays”, précise la déclaration rendue publique dans la soirée de lundi 26 juillet 2021.

“La France se tient aux côtés des Tunisiens face aux défis auxquels leur pays est confronté”, souligne encore la déclaration.