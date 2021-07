La société Biat Capital a indiqué vendredi, dans un communiqué publié sur le site de la BVMT, avoir obtenu en date du 3 juin 2021, l’agrément du conseil du marché financier pour finaliser son opération de fusion absorption par l’intermédiaire en Bourse, la société Tunisie Valeurs.

Les assemblées générales extraordinaires des sociétés Biat Capital et Tunisie Valeurs, tenues respectivement le 17 juin 2021 et le 18 juin 2021 ont approuvé la fusion par absorption de la société Biat Capital par Tunisie Valeurs.

Ainsi, et depuis la date du 15 juillet 2021, la fusion est définitive et la société Biat Capital est absorbée.

A cet effet, et sauf opposition avant le 12 juillet 2021, les portefeuilles des clients de Biat Capital seront transférés automatiquement à Tunisie Valeurs dans les mêmes conditions tarifaires que Biat Capital, et il y aurait cessation de toute opération en bourse ou de souscriptions et de rachats en OPCVM au niveau de la société Biat Capital.