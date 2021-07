Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, s’est entretenu, jeudi 22 juillet 2021, avec le secrétaire d’Etat français auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est en visite de travail en Tunisie.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi de l’opération de solidarité de la France avec la Tunisie (pont aérien et maritime) en ces circonstances sanitaires exceptionnelles, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Jerandi n’a pas manqué de remercier la France pour l’importante aide médicale qu’elle a apportée à la Tunisie en cette phase délicate, “ce qui témoigne de la solidité des liens d’amitié entre les deux pays et de leur volonté commune de promouvoir les valeurs d’entraide et de solidarité entre les peuples, notamment en cette crise sanitaire mondiale”.

En outre, Jerandi et Lemoyne ont discuté de la consolidation des relations bilatérales dans tous les domaines, insistant sur l’importance du suivi des résultats de la 3e session du Haut conseil de coopération tuniso-français, tenu le 2 juin 2021 à Tunis.

L’entretien a également permis de s’enquérir de l’état d’avancement des préparatifs du prochain Sommet de la Francophonie, les 20 et 21 novembre 2021, à Djerba. Jerandi a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à faire réussir cet important rendez-vous de la Francophonie.

Par ailleurs, plusieurs questions régionales et internationales ont été évoquées, en particulier le processus politique en Libye. Ils ont insisté sur l’impératif de continuer à soutenir le gouvernement libyen d’union nationale.