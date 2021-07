Dans une déclaration publiée à l’occasion de la célébration, le 18 juillet 2021, de la Journée internationale Nelson Mandela, le ministère des Affaires étrangères, a rappelé le parcours militant du leader africain et son engagement à défendre les valeurs de liberté et d’égalité et des droits humains dans leur universalité et leur acception globale.

Le département considère que Nelson Mandela a inspiré le monde entier dans sa lutte contre la discrimination raciale et le débit de haine et de violence qu’elle engendre.

Mandela a laissé à l’humanité un riche héritage de combat pour la consécration de la tolérance, la solidarité et l’entraide face aux crises, en plaidant pour les valeurs du vivre-ensemble malgré les différences.

La propagation de la Covid-19 dans le monde est venue démontrer qu’aucun pays n’est capable de faire face seul à cette pandémie, souligne la même source qui cite Mandela lorsqu’il avait déclaré qu'” aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès ” et que la ” compassion humaine nous lie l’un à l’autre – non pas par pitié ou par condescendance, mais en tant qu’êtres humains qui ont appris à transformer notre souffrance commune dans l’espoir d’un avenir meilleur “.

Convaincue de l’importance de ces valeurs, la Tunisie, rappelle la même source, a dès le début de la pandémie appelé à joindre les efforts à l’échelle internationale et à faire prévaloir les valeur de solidarité et de développement équitable pour combattre ce fléau et en limiter les conséquences, en particulier dans les pays en voie de développement et les pays les moins développés.

Le ministère évoque, dans ce sens, l’adoption à l’unanimité par le conseil de sécurité, de la résolution 2532 qui vise à mettre un terme immédiat aux hostilités dans le monde et d’accorder une priorité absolue à la lutte contre la pandémie.

Le ministère souligne, dans sa déclaration, que tous les pays sont appelés en cette conjoncture à se rassembler autour des valeurs communes et à renforcer la coopération internationale pour surmonter cette crise sanitaire.

Le département insiste sur le besoin d’un nouvel ordre mondial plus juste et équitable, capable de résister aux crises. ” Cela semble toujours impossible jusqu’à ce qu’on le fasse “, disait Mandela.