Dans un marché très peu dynamique, l’indice phare de la place a terminé la semaine sur une note quasi-stable, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs. Le Tunindex a pris de 0,1% à 7266 points, ramenant ainsi sa performance depuis le début de l’année à + 6,6%.

En l’absence de transactions de bloc, le volume d’échanges courant la semaine a été modeste de l’ordre de 8,4MD. Euro-Cycles, a été le titre le plus échangé, mobilisant un flux avoisinant le 1MDt.

Analyse des valeurs

Dans des échanges dérisoires, le titre SIPHAT s’est retrouvé en haut du podium. Le titre a pris 12,1% à 5,940D. Le titre affiche une embellie de 54,7% depuis le début de l’année. Le titre STIP s’est bonifié de 12% à 1,400D, dans des échanges quasi-nul.

Sotrapil a été le titre le plus sanctionné, abandonnant 5,8% à 12,250D, dans un volume d’échange de 17 mille dinars.

Sur le front des échanges, le titre Euro-Cycles, a dominé le palmarès des échanges pour cette semaine, drainant des capitaux de l’ordre de 1MD, soit 12% du volume échangé, durant la semaine.

Les nouvelles du marché

ADWYA : Indicateurs d’Activité au 30 Juin 2021

L’activité d’Adwya s’est ressaisie, au cours du deuxième trimestre de 2021. Les ventes ont progressé globalement de 31% à 20,4MD. Les produits sous-licence ont enregistré une hausse de 56% à 10MDt.

Les génériques Adwya ont avancé de 26% à 9,2MDt. Toutefois, au terme du premier semestre 2021, le chiffre d’affaires d’Adwya s’est inscrit en baisse de 23% à 34,2MD. Le segment des génériques est le premier contributeur (47,5% de contribution) aux ventes du laboratoire pharmaceutique.

ENNAKL : Indicateurs d’Activité au 30 Juin 2021

A fin Juin 2021, le chiffre d’affaires d’Ennakl a pratiquement doublé pour atteindre 274,2MD. La société retrouve sa position de leader des importateurs du secteur automobile avec une part de marché de 15,5% et 4 516 unités vendues contre 2 227 unités au terme de la même période en 2020.

Le taux de marge commerciale a lâché 2,7 points de pourcentage à 15%. Il convient de préciser que le deuxième trimestre de 2020 était un trimestre particulièrement difficile pour la majorité des concessionnaires automobiles en raison du confinement.

SOTRAPIL : Indicateurs d’Activité au 30 Juin 2021

A fin Juin 2021, SOTRAPIL a enregistré une hausse du total des revenus du transport de 29,4% pour se situer à 7,9MD contre 6,1MD, à fin juin 2020.

Cette hausse est due non seulement à l’augmentation des quantités transportées de 25,7%, au cours du 1er semestre 2021, mais aussi aux révisions successives, à partir du 11 mars 2021, puis du 20 avril 2021, respectivement d’environ +3%, des tarifs de transport via le pipeline Bizerte/ Radès et la révision à la hausse de 5% du tarif de transport via le pipeline Jet A1, à partir du 1er janvier 2021.