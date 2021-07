Ford Motor Company a désigné le consortium Ben Jemâa Motors/Salvador Caetano en tant que nouveau partenaire distributeur pour représenter la marque Ford en Tunisie et vendre et entretenir les véhicules Ford, avec effet immédiat.

“Nous sommes ravis d’accueillir le consortium Ben Jemâa Motors/Salvador Caetano dans la famille Ford”, a déclaré Achraf El Boustani, Directeur Général de Ford Afrique – Direct Markets.

“Le processus de vente d’Alpha Ford, qui a débuté il y a un peu plus d’un an, porte aujourd’hui ses fruits et nous permet de nous appuyer sur des partenaires solides et performants. Cette nouvelle étape avec le consortium Ben Jemâa Motors/Salvador Caetano offre à la marque une opportunité de gagner, à terme, une plus grande part de marché en Tunisie et de continuer à servir nos clients à travers une gamme de produits et de services offrant à la fois professionnalisme et satisfaction. Ford est engagé sur le marché tunisien et notre équipe travaille diligemment avec nos nouveaux partenaires pour servir pleinement nos clients selon les meilleurs standards. Le consortium Ben Jemâa Motors/Salvador Caetano réunit des compétences approfondies en stratégie commerciale et en distribution automobile, constituant ainsi une puissante combinaison pour assurer une croissance rentable des ventes sur le marché tunisien.”

Sergio Ribeiro, PDG de Salvador Caetano, a déclaré : “Nous sommes très heureux d’être nommés comme nouveau partenaire distributeur de Ford en Tunisie. Salvador Caetano est partenaire de longue date de Ford sur le continent africain, d’abord en Afrique sub-saharienne et aujourd’hui en Afrique du Nord. Avec notre partenaire Ben Jemâa Motors, un des plus anciens acteurs du secteur de distribution automobile en Tunisie ; riche d’une expertise et d’une renommée locale depuis 1968, nous nous engageons à offrir une des meilleures expériences clients sur la marché tunisien. Toute notre équipe a hâte de commencer à servir nos clients et à leur proposer les produits de classe mondiale de la marque Ford.”

Salvador Caetano est un groupe international, présent sur trois continents avec plus de 75 ans consacrés à l’industrie automobile. Ford et Salvator Caetano sont partenaires en Afrique de l’ouest depuis plus de 22 ans. Ce partenariat est la suite logique d’une longue histoire de collaboration pour amener les meilleurs produits et la meilleure expérience client aux consommateurs africains.

Les clients Ford peuvent contacter Alpha Ford dés aujourd’hui au numéro: +21671100600 ; ou par courrier électronique sur : aftersales@alpha.com.tn.

À propos de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE:F) est une entreprise mondiale basée à Dearborn, Michigan, qui s’engage à contribuer pour un monde meilleur, pour que chaque personne puisse être libre de poursuivre ses rêves. Le plan Ford+ pour la croissance et la création de valeur, combine les forces existantes, les nouvelles capacités et les relations permanentes avec les clients afin d’enrichir leurs expériences et renforcer leur fidélité.

La société conçoit, fabrique, commercialise et entretient une gamme complète de camions, de véhicules utilitaires et de voitures Ford – comprenant de plus en plus des versions électrifiées – ainsi que les véhicules de luxe sous la marque Lincoln; fournit des services financiers par l’intermédiaire de Ford Motor Credit Company; et continue de consolider sa position de leader en matière d’électrification et des solutions de mobilité, y compris les services de conduite autonome; et les services de véhicules connectés. Ford emploie environ 186,000 personnes dans le monde.

Pour plus d’informations sur Ford, ses produits et Ford Motor Credit Company, veuillez visiter: www.corporate.ford.com

À propos de Salvador Caetano

Le groupe Salvador Caetano (SCG), dont le siège social se trouve au Portugal, possède 75 ans d’histoire dédiés à l’industrie et au secteur automobile et il existe à travers plus de 100 sociétés dispersées à travers l’Europe et l’Afrique. Le groupe emploie 6.500 personnes, et est présent dans 37 pays répartis sur trois continents avec des ventes qui s’élèvent à 100.000 véhicules par an.