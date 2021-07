La suspension du juge Béchir Akremi est une “décision historique”, se félicite Le Courant populaire

Le Courant populaire a qualifié, mercredi 14 juillet 2021, d'” historique ” la décision de suspension du juge Béchir Akremi et son transfert devant le ministère public, saluant la position du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui, a-t-il dit, n’a pas cédé à la pression.

” La décision de suspension du juge Béchir Akremi est historique sur la voie de la consécration de l’indépendance de la magistrature “, a encore souligné le parti dans un communiqué, appelant à rompre définitivement avec la politique d’impunité.

Par ailleurs, le parti a dit soutenir le collectif de défense de Chokri Belaid et Mohamed Brahmi dans ses efforts visant à dévoiler toute la vérité sur les assassinats politiques, exhortant les différentes composantes de la société civile ( partis politiques, organisations et personnalités nationales) à se tenir aux côtés du Collectif pour préserver les institutions de l’Etat et soustraire le pays des affres de la corruption.

Le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a statué, mardi, sur l’affaire de la plainte contre l’ex-procureur de la République de Tunis, Bechir Akremi, et décidé de suspendre ce dernier et transférer son dossier devant le ministère public, relevant du Tribunal de première instance de Tunis.