Le nombre de journalistes agressés physiquement a nettement augmenté en juin 2021 par rapport au mois de mai, selon l’Unité de monitoring du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) dans son dernier rapport publié lundi 12 juillet 2021.

” Dix-huit agressions contre des journalistes ont été enregistrées au cours du mois de juin 2021 contre 13 agressions signalées en mai dernier “, précise l’Unité de monitoring.

Les policiers sont les premiers à s’en prendre aux journalistes, suivis des agents publics, des députés et des responsables du gouvernement. “Les agressions ont été commises contre 22 journalistes (16 hommes et 6 femmes) opérant dans 15 médias publics et privés”, précise l’Unité de monitoring.

L’unité a, à ce propos, cité 5 radios, 4 chaînes de télévision, 5 sites électroniques et une agence de presse.

Dans ce rapport élaboré avec le concours de l’Unesco et mis en ligne lundi 12 courant sur la page du SNJT, l’Unité de monitoring dénonce la poursuite des agressions contre les journalistes, mettant en garde contre une violence plus importante sur la toile et les réseaux sociaux.

Le SNJT invite les organisations de la société civile à se tenir aux côtés des journalistes, victimes d’agressions, et appelle à la mise en place d’une stratégie nationale de protection des professionnels des médias contre toute forme de violence, particulièrement celle basée sur le genre.