Après avril, en mai 2021 les échanges étaient sur une pente négative, les exportations et les importations en volumes baissant respectivement de 10,4% et 2%, selon les statistiques sur le “Commerce extérieur aux prix constants (CVS-CEC), mai 2021”, publiées par l’INS (Institut national de la statistique).

Cette baisse, plus accentuée au niveau de l’export que de l’import, a entraîné un net repli du taux de couverture de 6,8 points, pour s’établir à 72,5% en mai.

De leur côté, les prix se sont situés sur une tendance haussière. En effet, les prix des produits exportés ont augmenté de 1,1% et ceux des produits importés ayant crû de 2,1%.

Repli des exportations et des importations en volume

Après avoir diminué de 4,2% en avril, le volume des exportations ont également fléchi en mai avec un recule de 10,4%.

Cette diminution est étroitement liée à la baisse du volume des exportations du secteur des industries mécaniques et électriques (-14,1%), mais elle a également touché le secteur du textile/habillement et cuirs (-13,3%), et celui de l’énergie et lubrifiant (-12,2%).

En mai, le volume des importations s’est replié de 2%, baisse principalement due à la contraction du volume des achats en produits d’alimentation (-29,9%), malgré l’augmentation du volume des importations de biens d’équipement (+9,7%) et du volume d’achats en produits de biens de consommation (+5,4%).

Baisse des échanges hors énergie

En mai, le volume des échanges hors énergie s’est inscrit à la baisse, pour le deuxième mois consécutif. Ce repli a été plus fort au niveau des exportations (-9,9%) qu’au niveau des importations (-0,6%).

Par ailleurs, hors énergie, les prix ont enregistré une hausse de 0,5% à l’export et 2,4% à l’import, ce qui a entraîné une baisse des termes de l’échange hors énergie, pour le quatrième mois consécutif, de 1,8 point.