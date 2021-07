Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, s’est entretenu au téléphone, jeudi 8 juillet 2021, avec son homologue américain, Antony Blinken.

Les questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité durant la prochaine étape dans le cadre de l’adhésion de la Tunisie au conseil en qualité de membre non-permanent pour le mandat 2020-2021, ont été au centre de la communication téléphonique, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont abordé les moyens de renforcer davantage la concertation et la coordination sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, ajoute la même source.

Ils ont également évoqué les efforts onusiens et internationaux pour alléger la souffrance du peuple syrien qui s’est amplifiée face à la pandémie du coronavirus, et ce à travers l’accélération de la réouverture des couloirs permettant l’acheminement des aides humanitaires urgentes.

L’entretien a été aussi l’occasion “d’affirmer la convergence des vues des deux pays et leurs positions concordantes quant à l’impératif de soutenir le processus politique pacifique en Libye et d’appuyer les efforts du gouvernement d’union nationale pour garantir la stabilité du pays et de toute la région”.

Sur le plan bilatéral, Othman Jerandi a salué le soutien de l’administration américaine à la Tunisie en cette conjoncture difficile marquée par la propagation de l’épidémie de Covid-19 en confirmant l’octroi à notre pays de 500 mille doses de vaccins anti-Covid-19.

Par ailleurs, Jerandi a invité son homologue américain à visiter la Tunisie afin “d’impulser le partenariat stratégique liant les deux pays”.

De son côté, le chef de la diplomatie américaine a fait part de la disposition de son pays à continuer à soutenir la Tunisie pour endiguer la propagation du coronavirus et appuyer les efforts de développement, soulignant l’appui de l’administration américaine au processus de transition politique en Tunisie.