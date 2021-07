Le chef de l’Etat tunisien, Kaïs Saïed, s’est entretenu par téléphone, jeudi 8 juillet 2021, avec la présidente de l’Ethiopie, Sahle-Work Zewde.

La question du barrage de la “Renaissance” au niveau du Conseil de sécurité ainsi que la position de l’Ethiopie à ce sujet ont été au centre de l’entretien, indique un communiqué de la présidence de la République tunisienne.

Le chef de l’Etat a affirmé le soutien de Tunisie au principe du dialogue et de la négociation entre les pays concernés en tenant compte de leurs intérêts vitaux et afin de trouver un accord équitable qui engage toutes les parties et préserve leurs droits, précise-t-on.