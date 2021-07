Le ministère des affaires sociales a annoncé dans un communiqué publié lundi la poursuite des inscriptions jusqu’au 18 juillet 2021, pour l’obtention d’aides exceptionnelles d’un montant de 200 dinars accordées aux activités économiques les plus impactées par la pandémie du coronavirus et ce, à travers la plateforme consacrée à cet effet.

Selon ce communiqué, toutes les personnes souhaitant bénéficier de ces aides doivent s’inscrire sur la plateforme helpentreprise.social.tn précisant que ces aides exceptionnelles sont accordées aux travailleurs à leurs propres comptes et leurs employés ainsi qu’aux salariés dans les entreprises économiques les plus sinistrées.

Les activités concernées par ces aides exceptionnelles sont les restaurants non classés, les magasins de prêt à porter, les cafés et les buvettes, les magasins de vente des chaussures, les vendeurs installés dans les marchés municipaux, les salons de coiffure et d’esthétique, les magasins de vente de vêtements utilisés, les bains maures et les douches publiques, les magasins de vente de cadeaux et jouets pour enfants, les salles de fêtes et les magasins de photographie.