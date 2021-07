La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a condamné, lundi, la violence et le discours de haine à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), appelant au dialogue et au discernement vis-à-vis des opinions divergentes.

La confédération a souligné dans un communiqué, qu’elle suit avec grande inquiétude les fréquents incidents de violence en Tunisie et en particulier, les récentes attaques contre les députés Abir Moussi et Wissam Chaari, du Parti Destourien Libre, dans l’enceinte même de l’ARP, exprimant sa condamnation totale des violences verbales et physiques, contraires aux fondamentaux de la République et affirmant sa solidarité avec les députés agressés.

La Confédération a, également, dénoncé toutes les pratiques qui portent atteinte au système démocratique et aux acquis de la femme et affectent la stabilité de l’Etat et le fonctionnement de ses institutions dans un contexte sanitaire, économique et social critique à tous les niveaux.

La CONECT a, par ailleurs, estimé que les récentes agressions à l’encontre des ministres de l’Enseignement supérieur et des Affaires de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées constituent une violation flagrante de la loi et un comportement totalement inacceptable.