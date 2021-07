Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Nouredine Taboubi a appelé les syndicats américains à intervenir auprès du gouvernement fédéral pour accélérer l’envoi des fournitures médicales et des doses de vaccin, en quantités suffisantes, à la Tunisie et aux autres pays Africains, qui connaissent une crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19.

Dans une lettre adressée lundi au président des syndicats américains Comrade Richard Trumka, Taboubi a affirmé que la Tunisie passe par une crise sanitaire sans précédents à l’instar de tous les pays dans le monde, en raison de la propagation inquiétante de la Covid-19, en contre partie des ressources limitées en fournitures médicales et en vaccins et de la crise politique et sociale aigue.

Le secrétaire général de l’UGTT a précisé dans cette lettre dont une copie est parvenue à l’agence TAP, que cette demande s’inscrit dans le cadre de la solidarité syndicale qui est un principe commun à toutes les fédérations des travailleurs et aussi en raison de la capacité des syndicats américains à intervenir auprès du gouvernement fédéral.