La solution technologique ODACO, qui permet d’avoir un coach sportif intelligent et fait vivre aux sportifs l’expérience inédite d’une séance privée à domicile, est le premier vainqueur de la 10ème édition digitale d’Orange Summer Challenge (OSC), la compétition destinées aux geeks d’Orange Digital Center, selon un communiqué de l’opérateur téléphonique à Tunis.

Lors d’une cérémonie digitale de remise des prix de l’OSC2020, organisée au milieu de la semaine, la solution ODACO a reçu le 1er prix, suivie de l’application Ubo, le compagnon intelligent qui aide les enfants autistes à s’adapter aux tâches quotidiennes et à interagir avec le monde extérieur.

Les développeurs de Lenus, une solution intelligente permettant de digitaliser les services hôteliers et partant de consacrer la distanciation physique, ont eu le troisième prix.

Quant au 4ème prix, il est revenu à l’équipe Eaze, une solution intelligente qui améliore et simplifie le parcours du consommateur dans les grandes surfaces.

Quelque 24 étudiants répartis sur 4 équipes avaient été sélectionnés pour participer à la compétition OSC 2020, sur le thème de ” La technologie au service de la distanciation physique “, laquelle est organisée en partenariat avec Google et avec le soutien de l’agence de coopération technique allemande GIZ.

” Encadrées et coachées par les experts d’Orange Developer Center et d’EL FabSpace Lac, les équipes ont développé des solutions technologiques innovantes basées sur l’intelligence artificielle et les systèmes embarqués, selon la même source. Ils ont été formés par Google aux technologies du cloud computing et au machine learning directement, applicables à leurs projets. Ils ont pu également bénéficier de l’expérience de la coopération allemande, et son expertise locale pour relever les défis inhérents à l’employabilité et à l’esprit d’entreprise des jeunes”.