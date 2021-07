La municipalité de Lassouda relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid a pu élaborer des plans assurant aux citoyens les services demandés et promouvoir l’initiative privée, en vue de créer une dynamique économique dans la région, et ce en dépit de l’insuffisance des ressources financières et humaines qui sont mises à sa disposition, selon le maire de cette ville Ezzedine Dali.

Il précise que l’exploitation du positionnement stratégique de Lassouda, qui se situe au carrefour de plusieurs gouvernorats du pays, constitue le “fil conducteur ces projets”; lesquels ont porté sur la création d’un marché d’automobiles (occupant en peu de temps le deuxième rang après celui de la capitale) et l’encouragement à la création des projets privés dans la zone industrielle de Sidi Bouzid (20 hectares), dont un projet franco-allemand de génération de l’électricité à partir des énergies renouvelables moyennant 70 millions de dinars.

Et d’ajouter que la municipalité de Lassouda se prépare à lancer des projets à même de créer des sources de revenu pour les habitants notamment l’aménagement d’un marché de bétail couvert, le premier dans le gouvernorat, sur deux hectares. La phase d’étude de ce projet, dont les coûts s’élèvent à 2,5 MDT, est achevée en attendant l’acquisition du terrain et le lancement des travaux.

La commune a également, élaboré un plan d’investissement participatif d’un coût de 4,7 MDT, qui prévoit l’aménagement des routes (2,166 MDT) dans les différentes délégations, l’électrification publique (700 000 dinars) à Lassouda et dans des agglomérations rurales, l’acquisition des équipements de 520md, la construction d’un hôtel de la ville, d’un département et d’un entrepôt municipaux (1,12 MDT), et l’aménagement de plusieurs marchés (200 000 dinars).

La municipalité a également consacré 250md au programme d’aménagement des cimetières, sur trois ans, outre la construction des kiosques, d’un stade pour les enfants, et le lancement d’un programme de boisement de la route séparant la ville de Lassouda de Sidi Bouzid, et la mise à la disposition des ouvrières agricoles trois bus pour assurer leur déplacement.

La mairie de Lassouda a en outre participé aux campagnes de lutte contre la propagation de la pandémie de COVID-19, en distribuant des produits d’hygiène et des bavettes sur les écoles primaires, collèges et lycées, ainsi que sur les administrations publiques de la région. Elle a également acquis concentrateur d’oxygène au profit de l’hôpital régional de Sidi Bouzid et mené des campagnes de stérilisation dans les administrations et les entreprises.

Selon le responsable municipal, en dépit de ces efforts, la municipalité souffre de plusieurs problèmes dus notamment, à la faiblesse du taux d’encadrement qui ne dépasse pas les 9%, l’absence des législations organisant le travail municipal, faute de publication des textes réglementaires au JORT (seulement 11 textes publiés sur 28), la réticence des membres des conseils municipaux à assumer leurs rôles en absence d’incitations et la faiblesse du budget consacré aux municipalités, lequel ne représente que 3,8% du budget de l’Etat.

La municipalité de Lassouda compte 19 934 habitants répartis sur 4 délégations. Près de 96% de ses habitants vivent dans les zones rurales.