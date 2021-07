Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, le ministre argentin des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte, Felipe Carlos Solo.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, appelé à “développer la coopération Sud-Sud selon des visions innovantes et efficaces permettant de traiter les différents aspects de disparités entre le Nord et le Sud qui se sont accentués avec la propagation du Covid-19”.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, le président Saïed s’est félicité de la solidité des relations d’amitié établies entre les deux pays, soulignant la détermination à les développer et les diversifier davantage au double plan bilatéral et multilatéral, à la lumière des multiples opportunités offertes dans divers domaines.

Pour sa part, le ministre argentin a fait part de la volonté de son pays d’intensifier la coopération économique et culturelle ainsi que les échanges commerciaux, annonçant une visite, prochainement, d’une délégation d’hommes d’affaires argentins en Tunisie pour booster la coopération bilatérale.

Et d’ajouter que “l’avenir devrait être plus équitable à l’égard des pays du Tiers-monde qui se battent pour obtenir les vaccins contre le Covid-19, plus équitable à l’égard des pays qui souffrent d’un endettement élevé et d’une récession économique à causse de la pandémie et plus équitable encore à l’égard de la démocratie tunisienne naissante pour qu’elle puisse résister à tous les niveaux”.