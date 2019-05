La rencontre qui a réuni le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, avec les chefs de cabinet des ministres d’Argentine, Marcos Peena, a constitué la première étape de la visite officielle de deux jours (6 et 7 mai 2019) qu’effectue Jhinaoui dans ce pays à l’invitation de son homologue Jorge Faurie.

Jhinaoui a salué le niveau excellent atteint par les relations politiques entre les deux pays amis. Il a exprimé la volonté de renforcer les relations bilatérales notamment dans le domaine économique.

Le ministre a donné une conférence à l’Institut du service extérieur de la nation (Instituto del Servicio Exterior de la Naci?n), une des académies diplomatiques les plus réputées en Amérique latine, où il a passé en revue la réalité et les horizons de l’expérience démocratique tunisienne et les constantes de la diplomatie tunisienne, et ce en présence d’un nombre de hauts responsables et cadres du ministère des Affaires étrangères et du Culte argentin, d’académiciens et de chercheurs et membres du corps diplomatique accrédités en Argentine.

Le ministre des affaires étrangères a déposé une gerbe de fleur au pied de la statue commémorative de l’apôtre de la lutte pour l’indépendance de l’Amérique latine, José Marti, et une deuxième au Parc de la Mémoire de Buenos Aires à la gloire des victimes de la dictature militaire qui a gouverné l’Argentine entre 1976 et 1983.

Khemaies Jhinaoui s’est rendu au siège du quotidien argentin conservateur ” La Naci?n ” où il a accordé une interview autour des relations tuniso-argentines la situation politique en Tunisie et l’importance des prochaines échéances électorales dans l’appui de la démocratie naissante.