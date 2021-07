La Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) a exprimé, jeudi, son refus des nouvelles décisions sanitaires annoncées par les gouverneurs du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous), considérant que les intérêts des professionnels du tourisme n’ont pas été pris en compte.

Les gouverneurs du Grand Tunis avaient décidé, hier mercredi 30 juin 2021, l’interdiction des déplacements de et vers le district du Grand Tunis, sauf nécessité ou travail ou encore pour assurer la bonne marche des examens nationaux et universitaires et ce, à partir du 1er juillet 2021 et jusqu’à nouvel ordre, sauf pour les cas urgents et ceux qui sont autorisés à travailler la nuit.

La FTAV a appelé le ministère du tourisme à prendre des mesures urgentes et à défendre les employés du secteur dans cette conjoncture difficile, rappelant avoir œuvré depuis le début de la pandémie, à rechercher les solutions les plus efficaces pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus.

Elle a demandé de considérer le voucher comme un document officiel pour les déplacements des clients entre les régions, notamment dans les zones touristiques.

La FTAV a, en outre, assuré que les espaces touristiques sont les endroits les plus sécurisés, appliquant des mesures sanitaires strictes, d’autant qu’ils sont en général assez étendus et ont une capacité d’accueil maximale de 50%.

La fédération a rappelé, à cette occasion, que la plupart des employés du secteur du tourisme, que ce soit dans les hôtels, les agences de voyages ou les restaurants touristiques et les guides, ont été vaccinés.

Le 29 juin 2021, la Tunisie a enregistré un nouveau record du nombre quotidien de décès avec 116 morts recensés, a rapporté, mercredi soir le ministère de la santé. Dans son bulletin quotidien sur la situation sanitaire dans le pays, le ministère a indiqué que le nombre de décès totalisés depuis l’apparition de l’épidémie en Tunisie en mars 2020, a atteint 14 mille 959 morts.