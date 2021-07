” Le gouvernement œuvrera à fournir progressivement, les vaccins pour 150 mille citoyens dans la région de Béja, pour pouvoir sortir de la situation pandémique difficile” , a indiqué le ministre du Commerce et du développement des exportations Mohamed Boussaid.

Boussaid a précisé dans une déclaration à l’Agence TAP, lors de sa visite dans le gouvernorat de Béja, qu’actuellement l’objectif est de préserver le système sanitaire, en attendant de développer la campagne de vaccination.

Il a appelé les citoyens à respecter le protocole sanitaire et à s’inscrire à la plateforme de vaccination ” Evax “, et à respecter les décisions prises par le Gouvernement.

Le ministre a assuré qu’il y a un suivi continu des problèmes sanitaires de la région, assurant que la crise sanitaire va s’atténuer notamment après l’achèvement du centre COVID-19, à l’hôpital régional de Béja, et l’installation d’un hôpital de campagne, d’une capacité de 80 lits, en attendant les réformes structurelles à introduire au niveau de la région.

De son côté, le Directeur régional de la santé dans la région de Béja, Elyes Ammar a expliqué l’existence d’un cas de contamination par le variant Delta du coronavirus (indien), par les dangereux indicateurs pandémiques dans la région de Béja.

Le ministre du Commerce et les membres de la commission régionale de prévention et de lutte contre les catastrophe et de l’organisation des secours, ont visité l’hôpital régional de Béja pour prendre connaissance du projet de construction du département COVID-19, dont le coût s’élève à 670 mille dinars, ainsi que de la salle consacrée à l’aménagement d’un hôpital de campagne.

Il a présidé la réunion de la commission régionale de prévention et de lutte contre les catastrophe et de l’organisation des secours, et a visité les deux centres de vaccinations dans les villes de Béja et Testour. Le nombre des personnes vaccinées dans la région a atteint 35 mille citoyens.