Les membres du gouvernement ont entamé jeudi des visites d’inspection aux centres de vaccination et établissements hospitaliers à travers tous les gouvernorats pour s’informer du bon déroulement de la campagne de vaccination anti-Covid 19.

Au terme de ces visites qui seront effectuées jusqu’au 6 juillet courant dans les 24 gouvernorats du pays, un rapport détaillé sera rédigé sur les recommandations et les décisions devant être prises pour palier les difficultés dans ces centres et garantir les meilleures conditions de lutte contre la pandémie, a indiqué un communiqué de la présidence du gouvernement.

Selon ce communiqué, le ministre des affaires religieuses, des domaines de l’état et des affaires foncières par intérim, Ahmed Adhoum s’est rendu aujourd’hui au gouvernorat de Kairouan, alors que le ministre des technologies de communication, de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques par intérim, Mohamed Fadhel Kraiem a effectué une visite au gouvernorat de Siliana.

Par ailleurs, le ministre du commerce, de la promotion des exportations et de l’industrie, de l’énergie et des mines par intérim, Mohamed Bousaid et la ministre de la jeunesse et des sports et de l’insertion professionnelle par intérim, Sihem Ayadi se sont rendus au gouvernorat de Zaghouan.

A la fin de leurs visites, les membres du gouvernement devront présider les commissions régionales de lutte contre les catastrophes qui sont en état de réunion permanente.