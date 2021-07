Créé le 27 avril 2018, le Groupement interprofessionnel des dattes (GID), qui est basé à Tozeur, a tenu le 24 juin 2021 sa première réunion. A l’ordre du jour : les difficultés rencontrées par les producteurs de dattes.

Regroupant producteurs, transformateurs et exportateurs de dattes, le GID a pour mission d’organiser la saison de collecte et d’exportation des dattes et la constitution des stocks pour régulariser les prix et développer ce secteur stratégique et pourvoyeur des devises.

Plantant le décor, Samir Ben Slimane, directeur général du GID, a tenu à rappeler que le groupement a une vocation nationale et constitue un acquis pour les professionnels du secteur de la datte en Tunisie.

Il a rappelé que, dans le domaine agricole, les dattes représentent la 2ème source de devises après l’huile d’olive. En effet, les quantités de dattes exportées ont atteint, depuis le début de la campagne actuelle (du 1er octobre 2020 jusqu’au 15 mars 2021), 81 800 tonnes, ce qui représente une contre-valeur de 535,8 millions de dinars (MDT).

Pour sa part, Azef Neji, président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP), a évoqué les problèmes rencontrés par les dattiers, entre autres l’augmentation du coût de protection des régimes de dattes contre les aléas naturels (pluie…). Ainsi le prix de la moustiquaire a augmenté de 300 millimes, passant de 1 dinar à 1,300 dinar.

Autres problèmes soulevés : la suspension du paiement par facilités des moustiquaires, le coût élevé de désinsectisation des palmiers, l’aggravation des dettes des producteurs de dattes et de quelque 84 groupements hydrauliques.

Abou SARRA