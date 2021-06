“Tounesna”, un espace d’aide à la réinsertion sociale et économique des tunisiens de retour en Tunisie a été inauguré mardi au siège de l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE).

Cette structure qui sera opérationnelle dans 9 gouvernorats (Tunis, Bizerte, le Kef, Kairouan, Monastir, Sfax, Gafsa, Tataouine, et Médenine) a pour mission de faciliter la mise en œuvre du mécanisme de réinsertion sociale et économique des tunisiens de retour au pays, selon un communiqué publié par le ministère des affaires sociales.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi qui était accompagné de l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Marcus Cornaro, et de l’ambassadeur de France à Tunis, André Parant, a indiqué que cette structure permettra aux tunisiens ayant choisi de retourner dans leur pays, de renforcer leurs capacité en matière d’intégration sur le marché de l’emploi.

“Il fournira une aide aux migrants tunisiens de retour au pays pour s’installer à leur propres comptes, bénéficier des programmes nationaux de l’office des tunisiens à l’étranger et de l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant et proposera des formules d’accompagnement pour faciliter les procédures avec les administrations et structures concernées” a-t-il affirmé, ajoutant qu’environ 600 dossiers de personnes souhaitant adhérer à ce programme ont été examinés jusqu’à présent.

L’OTE s’emploie en coordination avec les structures concernées à l’exécution de ce projet qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de coopération de l’Union européenne à travers le programme ProGres Migration Tunisie, financé par le fonds fiduciaire d’urgence (FFU), avec Expertise France et l’Office Français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de l’ambassadeur des pays bas à Tunis, et des représentants des ambassades de Suisse et de l’Autriche à Tunis ainsi que des représentants de l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant et l’agence Expertise France et l’OFII.