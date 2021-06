Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, inaugure, mercredi 30 juin 2021, les locaux de Tunis du dispositif national d’aide à la réinsertion pour les Tunisiens de retour en Tunisie, en compagnie de l’ambassadeur de l’Union européenne, Marcus Cornaro, et de l’ambassadeur de France, André Parant.

Appelé Tounesna, ce dispositif, en cours de déploiement par l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) dans neuf gouvernorats (Tunis, Bizerte, Le Kef, Kairouan, Monastir, Sfax, Gafsa, Tataouine et Médenine), a pour mission de faciliter la réinsertion économique et sociale des migrants tunisiens de retour auxquels il propose des services adaptés ainsi que des formules d’accompagnement qui s’appuient sur l’intervention coordonnée de la Commission générale de la promotion sociale (CGPS) et de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI).

La mise en place de ce dispositif a bénéficié de la coopération technique de l’Union européenne, à travers le programme “ProGreS Migration Tunisie” financé par le Fonds fiduciaire d’urgence (FFU), avec Expertise France (EF) et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) comme agences de mise en œuvre.

Compte tenu de la situation sanitaire, l’inauguration de l’antenne Tounesna à Tunis se déroulera en comité restreint au siège de l’Office des Tunisiens à l’étranger, en présence des représentants des pays européens partenaires du dispositif (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Pays-Bas et Suisse), ainsi que des partenaires institutionnels tunisiens.

Un point de presse aura lieu sur place pour détailler les prestations du dispositif Tounesna et expliquer son rôle dans le processus de réinsertion des migrants.