Les partenariats tuniso-libyens instaurés au cours des différents manifestations et programmes de coopération économiques ont pour objectif non seulement d’impulser les échanges commerciaux bilatéraux, mais également de développer des industries à même de permettre de conquérir les marchés africains.

C’est ce qu’a déclaré, mardi 29 juin 2021, à des journalistes, le ministre libyen de l’Industrie, Ahmed Abou Hissa, alors qu’il visitait l’un des stands tunisiens au 4ème Salon international des constructions “Libya Construction Expo” qui se tient à Tripoli du 28 juin au 1 juillet 2021, en compagnie du ministre tunisien du Commerce et du Développement des exportations, Mohamed Boussaïd.

A cette occasion, Abou Hissa a annoncé le lancement des préparatifs pour l’organisation d’un Salon des industries libyennes en Tunisie, au mois d’août 2021.

Et de rappeler qu’il avait pris connaissance, lors de sa dernière visite en Tunisie, de la valeur des industries tunisiennes, ainsi que de leur compétitivité aux plans intérieur et extérieur. “Nous avons l’ambition de transférer cette expérience en Libye, pays qui a besoin de se développer et de se reconstruire surtout dans les régions détruites par la guerre, d’où la nécessité d’instaurer un partenariat avec la Tunisie, connue pour ses industries et la qualité de ses produits et qui bénéficie d’une place importante auprès du consommateur libyen”.

Il a affirmé avoir entamé, avec son homologue tunisien, l’application de ce qui a été convenu entre les chefs de gouvernement, libyen et tunisien, lors de leur rencontre à Tripoli en mai 2021.

Mohamed Boussaïd a de son côté, souligné que les manifestations qui regroupent les professionnels des deux pays, visent l’instauration d’un partenariat effectif et d’une complémentarité entre les deux pays.