La Tunisie participe aux réunions des ministres des Affaires étrangères du G20, qui se tiennent les 29 et 30 juin 2021 à Matera, en Italie, et ce en tant qu’invitée et pays ami des membres du G20.

Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, et son homologue des Affaires Etrangères, Othman Jerandi, représentent la Tunisie à ces réunions, qui s’inscrivent dans le cadre du “Sommet G20” présidé cette année par l’Italie, indique un communiqué du ministère des Finances.

Ali Kooli participera à une réunion conjointe qui se tiendra entre les ministres des Affaires étrangères et les ministres chargés du Développement. Elle sera consacrée essentiellement à la sécurité alimentaire, au développement durable et aux échanges internationaux.

Une deuxième session destinée exclusivement aux ministres en charge du Développement sera consacrée au rôle de la logistique dans la préparation et la réponse à la pandémie de Covid-19 ainsi qu’aux futures crises sanitaires et humanitaires.

Ali Kooli aura également à cette occasion des entretiens avec ses homologues des pays membres du G20, ainsi qu’avec des hauts responsables dans des institutions financières internationales présents afin de discuter de la coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines économiques et financiers et les moyens de les renforcer notamment dans une conjoncture mondiale difficile caractérisée par la crise pandémique du Covid-19.

L’Italie a succédé, en novembre 2020, à l’Arabie saoudite à la tête du G20 et préside actuellement la 16ème session.

Le Sommet du G20 se tiedra les 30 et 31 octobre 2021, à Rome, et s’articulera principalement autour de trois thématiques, à savoir les personnes, la planète et la prospérité.