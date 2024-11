L’Afrique du Sud prendra en charge dimanche la présidence du G20 pour l’année 2025 avec la volonté de défendre les intérêts du continent africain dans un contexte difficile de guerres commerciales et de tensions diplomatiques.

Un an après l’admission de l’Union africaine comme membre permanent de ce forum créé en 1999 pour promouvoir la coopération économique mondiale après les crises asiatiques, l’Afrique du Sud sera le premier pays africain à exercer la présidence tournante du groupement, avant de laisser la place aux Etats-Unis de Donald Trump en décembre 2025.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fixé comme priorités de son agenda la croissance équitable, la sécurité alimentaire, le dérèglement climatique et l’intelligence artificielle.

Il s’est engagé à poursuivre le travail entrepris par les trois puissances émergentes qui l’ont précédé à la présidence : l’Indonésie, l’Inde et le Brésil.

“Il sera important pour l’Afrique du Sud de consolider les positions du Sud global et de transmettre aux Etats-Unis un héritage solide”, estime David Monyae, directeur du centre d’études sino-africaines à l’Université de Johannesburg.

Le G20 comprend 19 Etats souverains ainsi que l’Union européenne et l’Union africaine. Il représente 85% du PIB mondial, 75% des échanges commerciaux et les deux tiers de la population mondiale mais son ambition est limitée par les tensions géopolitiques entre grandes puissances sur le commerce et les guerres en Ukraine et au Proche-Orient.